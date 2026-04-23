Ausblick: Volvo (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volvo (A) wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,31 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Volvo (A) noch 4,86 SEK je Aktie eingenommen.

Volvo (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112,05 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,99 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 16,94 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 491,05 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 479,18 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at