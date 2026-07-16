Volvo AB Aktie

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WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Volvo (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo (A) gibt am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,22 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,01 Prozent erhöht. Damals waren 3,65 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 123,50 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,90 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,19 SEK, gegenüber 16,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 495,19 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 479,18 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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