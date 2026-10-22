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WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Volvo (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Volvo (A) präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,52 SEK je Aktie gegenüber 3,71 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent auf 124,88 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,51 SEK im Vergleich zu 16,94 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 502,60 Milliarden SEK, gegenüber 479,18 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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