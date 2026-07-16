Ausblick: Volvo (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Volvo (B) gibt am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,22 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (B) 3,65 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,49 Prozent auf 123,50 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (B) noch 122,90 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,25 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,94 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 495,38 Milliarden SEK, gegenüber 479,18 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at