Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|
23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Volvo (B) lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,86 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volvo (B) in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 112,05 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 121,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,05 SEK je Aktie, gegenüber 16,94 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 491,32 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 479,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
23.04.26
|Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
09.04.26