Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Volvo (B) lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,86 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volvo (B) in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 112,05 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 121,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,05 SEK je Aktie, gegenüber 16,94 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 491,32 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 479,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at