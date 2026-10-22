Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volvo (B) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,52 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (B) 3,71 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Volvo (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 124,88 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 SEK im Vergleich zu 16,94 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 502,91 Milliarden SEK, gegenüber 479,18 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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13:53 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
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