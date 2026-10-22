Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Volvo (B) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,52 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (B) 3,71 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Volvo (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 124,88 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 SEK im Vergleich zu 16,94 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 502,91 Milliarden SEK, gegenüber 479,18 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
11:11
|ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo kann mit Umsatzplus nicht überzeugen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Ausblick: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27,36
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.