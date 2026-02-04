Volvo Car AB Registered b Aktie

Volvo Car AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Volvo Car Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volvo Car Registered B wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,840 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volvo Car Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 100,58 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 112,12 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,687 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,17 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 365,16 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 400,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten