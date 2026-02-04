Ausblick: Volvo Car Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volvo Car Registered B wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,840 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volvo Car Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 100,58 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 112,12 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,687 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,17 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 365,16 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 400,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

