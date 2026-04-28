Volvo Car AB Registered b Aktie
WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Volvo Car Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Volvo Car Registered B lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,247 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 71,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,95 Milliarden SEK umgesetzt.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,00 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 349,23 Milliarden SEK, gegenüber 357,26 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Volvo Car Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Volvo Car Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo Car AB Registered Shs -B-
|2,06
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.