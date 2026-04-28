Ausblick: Volvo Car Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Volvo Car Registered B lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,247 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 71,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,95 Milliarden SEK umgesetzt.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,00 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 349,23 Milliarden SEK, gegenüber 357,26 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at