Volvo AB Unsponsored American Depositary Receipts Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A2APYE / ISIN: US9288541082

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Volvo Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Volvo Un wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Volvo Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,544 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent auf 12,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 51,48 Milliarden USD, gegenüber 48,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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