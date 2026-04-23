Ausblick: Volvo Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo Un wird am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,463 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,06 Milliarden USD – ein Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volvo Un 11,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 53,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 48,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at