Ausblick: Volvo Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Volvo Un wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,486 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Volvo Un 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,84 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,13 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,34 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 51,82 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 49,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at