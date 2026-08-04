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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Analysten im Fokus 04.08.2026 10:37:00

Ausblick: Vonovia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Vonovia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Was sich Anaylsten von der kommenden Vonovia-Bilanz versprechen.

Vonovia SE lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Vonovia SE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,400 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 EUR je Aktie gewesen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 874,9 Millionen EUR gegenüber 1,64 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 46,51 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie, gegenüber 4,47 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 4,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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