Ausblick: Vonovia SE Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vonovia SE Un lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vonovia SE Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vonovia SE Un nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 45,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 2,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden USD, gegenüber 5,62 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at