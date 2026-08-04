Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143UW / ISIN: US92887H1077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Vonovia SE Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vonovia SE Un lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vonovia SE Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vonovia SE Un nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 45,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 2,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden USD, gegenüber 5,62 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vonovia SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 10,30 -0,96% Vonovia SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag stärker erwartet. Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen