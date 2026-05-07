Ausblick: Vonovia SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vonovia SE öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,388 EUR je Aktie gegenüber 0,600 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 869,8 Millionen EUR aus - das entspräche einem Minus von 61,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,47 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,57 Milliarden EUR, gegenüber 4,98 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at