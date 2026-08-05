Vontier Aktie
WKN DE: A2P0AJ / ISIN: US9288811014
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vontier präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vontier wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,805 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,620 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vontier in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 747,1 Millionen USD im Vergleich zu 773,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,76 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,03 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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