Ausblick: Vornado Realty Trust legt Quartalsergebnis vor

Vornado Realty Trust öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vornado Realty Trust nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 444,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 457,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at