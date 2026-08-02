Ausblick: Vornado Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vornado Realty Trust wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,036 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vornado Realty Trust noch 3,70 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 454,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 441,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,066 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at