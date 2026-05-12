Vox Royalty Aktie
WKN DE: A3CUVP / ISIN: CA92919F1036
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vox Royalty stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vox Royalty wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,037 USD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,103 USD, gegenüber 0,150 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 26,5 Millionen USD im Vergleich zu 23,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vox Royalty Corp Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: Vox Royalty stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vox Royalty Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vox Royalty Corp Registered Shs
|6,28
|1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.