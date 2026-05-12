Ausblick: Vox Royalty stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vox Royalty wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,037 USD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,103 USD, gegenüber 0,150 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 26,5 Millionen USD im Vergleich zu 23,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at