Voya Financial Aktie
WKN DE: A110V5 / ISIN: US9290891004
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Voya Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Voya Financial lässt sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Voya Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Voya Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,07 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,29 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,19 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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