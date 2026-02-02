Ausblick: Voya Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Voya Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,00 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,17 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,05 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at