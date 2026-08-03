Ausblick: Voya Financial legt Quartalsergebnis vor

Voya Financial lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Voya Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,66 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,79 Milliarden USD, gegenüber 8,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at