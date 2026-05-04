Voya Financial Aktie
WKN DE: A110V5 / ISIN: US9290891004
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Voya Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Voya Financial präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Voya Financial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,99 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Voya Financial 1,97 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,56 USD aus. Im Vorjahr waren 6,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 8,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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