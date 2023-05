Ausblick: Voya Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Voya Financial lädt am 02.05.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 92,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,66 Milliarden USD gegenüber 862,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,17 USD je Aktie, gegenüber 7,58 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

