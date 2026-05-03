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WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Voyager Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Voyager Technologies wird am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,605 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 35,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 34,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,508 USD im Vergleich zu -1,960 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 240,7 Millionen USD, gegenüber 166,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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