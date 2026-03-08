Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Voyager Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Voyager Technologies veröffentlicht am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,369 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,50 Prozent verringert. Damals waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,140 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,590 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 167,8 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 144,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
