Ausblick: Voyager Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Voyager Technologies wird am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,878 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,61 Prozent verringert. Damals waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 49,8 Millionen USD gegenüber 45,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,042 USD, gegenüber -1,960 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 240,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 166,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at