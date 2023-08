Ausblick: Vroom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vroom präsentiert in der am 08.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,510 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Vroom 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 225,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 52,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vroom 475,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,013 USD im Vergleich zu -2,764 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 936,5 Millionen USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at