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VSE CorpShs Aktie

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WKN: 868172 / ISIN: US9182841000

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: VSE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VSE präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,76 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte VSE 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 512,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 81,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 282,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,11 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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