WKN: 868172 / ISIN: US9182841000

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: VSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VSE stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,892 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,720 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 289,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 299,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, gegenüber 0,850 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,08 Milliarden USD generiert wurden.

