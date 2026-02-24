VSE CorpShs Aktie
WKN: 868172 / ISIN: US9182841000
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: VSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VSE stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,892 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,720 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 289,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 299,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, gegenüber 0,850 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,08 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VSE CorpShs
|
07:01
|Ausblick: VSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: VSE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu VSE CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|VSE CorpShs
|188,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.