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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: VSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VSE wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass VSE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,896 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,440 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei VSE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 310,2 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,15 USD aus. Im Vorjahr waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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