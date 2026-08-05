VTEX Registered a Aktie
WKN DE: A3CVPM / ISIN: KYG9470A1022
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: VTEX Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
VTEX Registered A stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei VTEX Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent auf 64,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,202 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 268,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 240,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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