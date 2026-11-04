VTEX Registered a Aktie

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WKN DE: A3CVPM / ISIN: KYG9470A1022

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: VTEX Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

VTEX Registered A lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VTEX Registered A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,050 USD aus. Im letzten Jahr hatte VTEX Registered A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,01 Prozent auf 63,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,201 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 263,1 Millionen USD, gegenüber 240,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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