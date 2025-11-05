VTEX Registered a Aktie

WKN DE: A3CVPM / ISIN: KYG9470A1022

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: VTEX Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VTEX Registered A äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,029 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte VTEX Registered A noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 59,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte VTEX Registered A einen Umsatz von 56,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,132 USD, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 241,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 226,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

