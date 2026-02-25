VTEX Registered a Aktie

VTEX Registered a

WKN DE: A3CVPM / ISIN: KYG9470A1022

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: VTEX Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VTEX Registered A wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,051 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 68,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,130 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 241,4 Millionen USD, gegenüber 226,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

