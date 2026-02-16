Vulcan Materials Aktie
Ausblick: Vulcan Materials informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vulcan Materials gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,11 USD aus. Im letzten Jahr hatte Vulcan Materials einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vulcan Materials in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,40 USD je Aktie, gegenüber 6,85 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 7,98 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
