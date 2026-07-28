Ausblick: Vulcan Materials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vulcan Materials wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vulcan Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,12 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at