Ausblick: Vulcan Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vulcan Materials öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,40 Prozent erhöht. Damals waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,64 Milliarden USD gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,05 USD, gegenüber 8,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 8,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,94 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at