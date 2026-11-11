Ausblick: Vuzix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vuzix wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,11 Prozent erhöht. Damals waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,340 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 6,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net