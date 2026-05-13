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WKN DE: A1KCVK / ISIN: US92921W3007

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Vuzix präsentiert Quartalsergebnisse

Vuzix stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,100 USD. Dies würde einen Gewinn von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Vuzix -0,110 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Vuzix 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vuzix 1,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,420 USD, gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 12,5 Millionen USD im Vergleich zu 6,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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