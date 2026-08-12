Vuzix Corporation Aktie
WKN DE: A1KCVK / ISIN: US92921W3007
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vuzix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vuzix stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,110 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 15,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Vuzix für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,5 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,420 USD je Aktie, gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 11,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vuzix Corporation
|
12.08.26
|Ausblick: Vuzix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Vuzix präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vuzix Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Vuzix Corporation
|2,29
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.