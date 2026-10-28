W&T Offshore Aktie
WKN: A0B5ZU / ISIN: US92922P1066
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: W&T Offshore öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
W&T Offshore stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte W&T Offshore noch -0,480 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,68 Prozent auf 145,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,071 USD, gegenüber -1,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 596,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 501,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu W&T Offshore Inc.
|
28.10.26
|Ausblick: W&T Offshore öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: W&T Offshore informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: W&T Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu W&T Offshore Inc.
Aktien in diesem Artikel
|W&T Offshore Inc.
|3,68
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.