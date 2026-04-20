Ausblick: W R Berkley mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

W R Berkley lädt am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,13 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,04 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,55 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 4,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at