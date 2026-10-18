W. R. Berkley Aktie

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WKN: 870493 / ISIN: US0844231029

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18.10.2026 07:01:06

Ausblick: W R Berkley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

W R Berkley wird am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,15 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,16 Prozent verringert. Damals waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,82 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,77 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 15,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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