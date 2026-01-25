Ausblick: W R Berkley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

W R Berkley äußert sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,19 Milliarden USD gegenüber 3,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,11 Prozent.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 12,45 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

