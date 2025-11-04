Ausblick: W5 Solutions Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

W5 Solutions Registered wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,154 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,970 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll W5 Solutions Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 106,4 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 59,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte W5 Solutions Registered 66,8 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,331 SEK im Vergleich zu -1,250 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 498,0 Millionen SEK, gegenüber 387,7 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

