W5 Solutions AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9BZ / ISIN: SE0016786040
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: W5 Solutions Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
W5 Solutions Registered wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,931 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei W5 Solutions Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 SEK in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 190,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 44,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,098 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,250 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 466,9 Millionen SEK, gegenüber 387,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
