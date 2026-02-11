Ausblick: W5 Solutions Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

W5 Solutions Registered wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,931 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei W5 Solutions Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 190,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 44,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,098 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,250 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 466,9 Millionen SEK, gegenüber 387,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at