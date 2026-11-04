W5 Solutions AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9BZ / ISIN: SE0016786040
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: W5 Solutions Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
W5 Solutions Registered lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,685 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte W5 Solutions Registered noch -0,160 SEK je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 66,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 135,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 81,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 786,0 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 491,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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