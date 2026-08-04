Ausblick: W5 Solutions Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

W5 Solutions Registered äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,078 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,660 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 42,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 158,8 Millionen SEK gegenüber 111,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,880 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 734,6 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 491,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at