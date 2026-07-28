Waaree Energies Aktie
WKN DE: A40TL1 / ISIN: INE377N01017
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Waaree Energies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Waaree Energies wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 34,20 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Waaree Energies 25,94 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 82,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 80,80 Milliarden INR gegenüber 44,26 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 161,58 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 129,10 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 354,57 Milliarden INR, gegenüber 265,37 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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