Ausblick: Waaree Energies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Waaree Energies wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 40,54 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,59 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waaree Energies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 90,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 76,45 Milliarden INR im Vergleich zu 40,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 141,07 INR im Vergleich zu 68,24 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 259,21 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 144,22 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at